J&J: résultats encourageants de phase 1 pour Talvey

(CercleFinance.com) - Le géant américain de la santé Johnson & Johnson a fait état vendredi de résultats de phase 1 prometteurs pour son nouvel anticancéreux, Talvey.



Lors d'une étude de phase 1b, l'anticorps associé à Darzalex Faspro, un autre anticancéreux, a ainsi obtenu un taux de réponse global de 82% chez des patients atteints d'un myélome multiple récidivant ou réfractaire.



Du point de vue de J&J, ce résultat invite à poursuivre le développement du produit dans cette indication.



A l'issue d'un autre essai clinique, cette fois dans le traitement du myélome multiple récidivant ou réfractaire à trois classes d'agents thérapeutiques, y compris avec atteinte extramédullaire, son taux de réponse s'est établi à 79,5%, a fait valoir le groupe.



Talvey est approuvé depuis l'an dernier aux Etats-Unis dans le traitement du myélome multiple récurrent ou réfractaire, mais pour les patients ayant reçu au moins quatre lignes de traitement antérieures.





