J&J: résultats encourageants dans le cancer de la vessie

(CercleFinance.com) - J&J fait savoir que les sociétés pharmaceutiques Janssen (du groupe Johnson & Johnson) ont présenté ce week-end des données issues d'une étude de phase 2b évaluant l'efficacité et la sécurité de la monothérapie TAR-200 chez les patients atteints de cancer de la vessie non invasif à haut risque (HR-NMIBC) et ne répondant pas (ou non éligibles) au traitement par Bacille Calmette-Guérin (BCG) ou refusant la cystectomie radicale. Les résultats ont montré que 77 % des patients ont obtenu une réponse complète (CR).



TAR-200 est un système expérimental d'administration de médicaments par voie intra-vésicale conçu pour assurer une libération locale prolongée de gemcitabine dans la vessie.



'Les patients atteints de NMIBC, qui ne répondent pas aux traitements par le BCG, courent un risque élevé de progression de la maladie et, malheureusement, les options de traitement disponibles restent limitées', a déclaré Andrea Necchi, de l'Université Vita-Salute San Raffaele en Italie et de l'IRCCS San Raffaele.



' Les résultats du TAR-200 observés dans cette étude présentent une option potentielle moins invasive pour les patients à l'avenir' a ajouté le chercheur.





