Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J: résultat positif de Rybrevant dans le cancer du poumon information fournie par Cercle Finance • 28/09/2023 à 17:18









(CercleFinance.com) - Janssen, la filiale pharmaceutique de Johnson & Johnson, a déclaré jeudi que son immunothérapie Rybrevant avait permis aux patients atteints d'un cancer du poumon de vivre plus longtemps, et sans que leur maladie ne s'aggrave.



Dans un communiqué, J&J indique que l'étude de phase 3 a atteint son critère d'évaluation principal en démontrant une amélioration 'statistiquement significative' et 'cliniquement pertinente' de la survie sans progression de la maladie chez les individus traités avec son anticorps bispécifique.



L'essai visait à comparer Rybrevant administré en association avec le lazertinib avec le Tagrisso d'Astrazeneca chez les patients atteints d'un cancer non à petites cellules avec mutation du gène EGFR.



L'étude a porté sur 1074 patients.





Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON NYSE +0.11%