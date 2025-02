J&J: reprend la commercialisation d'un cathéter aux USA information fournie par Cercle Finance • 17/02/2025 à 16:40









(CercleFinance.com) - La Société annonce reprendre la commercialisation limitée de VARIPULSE TM aux États-Unis après qu'une enquête approfondie a révélé que les appareils fonctionnent comme prévu.



Johnson & Johnson mettra à jour les instructions d'utilisation du cathéter VARIPULSE™ à l'échelle mondiale afin d'y inclure des directives améliorées.



L'enquête sur les facteurs potentiels liés aux dispositifs, aux procédures et aux patients a conclu que les dispositifs VARIPULSE TM fonctionnent comme prévu et qu'il n'y a pas de différence dans les performances des configurations de système VARIPULSE TM disponibles à l'échelle mondiale.



'L'enquête a révélé que le risque d'événements neurovasculaires peut augmenter si un nombre élevé d'ablations, l'empilement d'ablations et/ou d'ablations à l'extérieur des veines pulmonaires sont effectués' indique le groupe.



VARIPULSE TM est une option de traitement importante pour les patients atteints de fibrillation auriculaire et reste disponible sur tous les marchés où il a été lancé commercialement.





