J&J: relève ses prévisions 2025 grâce à un pipeline prometteur information fournie par Cercle Finance • 16/07/2025 à 12:50









(Zonebourse.com) - Johnson & Johnson annonce que ses ventes se sont élevées à 23,74 milliards de dollars au cours du 2e trimestre, en hausse de 5,8% par rapport à la même période un an plus tôt. Le bénéfice net ressort à 5,5 MdsE (+18,2%), soit un BPA de 2,29$ (+18,7%).



En données ajustées, le bénéfice net ressort à 6,7 Mds$ (-2,1%) tandis que le BPA s'établit à 2,77$ (-1,8%).



'Les solides résultats d'aujourd'hui reflètent la profondeur et la force de l'activité de Johnson & Johnson', a déclaré Joaquin Duato, président du conseil d'administration et directeur général de Johnson & Johnson.



Le directeur vise une croissance accrue au second semestre, évoquant 'des autorisations et des dépôts révolutionnaires attendus dans des domaines tels que le cancer du poumon et de la vessie, le trouble dépressif majeur, le psoriasis, la chirurgie et les maladies cardiovasculaires, qui prolongeront et amélioreront la vie des patients de manière transformative'.



En données ajustées, Johnson & Johnson anticipe désormais pour 2025 des ventes opérationnelles comprises entre 92,7 et 93,1 Mds$, soit une progression de +4,8 % au point médian par rapport à 2024, contre +3,8 % prévu en avril.



Les ventes publiées sont attendues entre 93,2 et 93,6 Mds$ (+5,4 %). Le groupe vise aussi un BPA ajusté (dilué) compris entre 10,8 et 10,9 $, en hausse de 8,7 %, contre 10,6 $ précédemment estimé.



Johnson & Johnson précise qu'il ne fournit pas de prévisions 'GAAP' en raison de l'incertitude liée aux litiges et aux ajustements exceptionnels.







