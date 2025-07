J&J: présentera ses innovations neurovasculaires au congrès SNIS information fournie par Cercle Finance • 15/07/2025 à 11:19









(Zonebourse.com) - Johnson & Johnson MedTech annonce qu'elle profitera du congrès SNIS 2025, organisé à Nashville du 14 au 18 juillet, pour mettre en avant ses avancées en neuro-intervention, célébrant 25 ans de TRUFILL n-BCA (une colle chirurgicale) et 10 ans de son institut NTI (la division interne dédiée à la recherche scientifique et à la compréhension des maladies neurovasculaires).



L'entreprise présentera notamment ses nouveaux cathéters CEREGLIDE 42 et 57, visant à optimiser la précision du retrait des caillots.



Des études seront aussi exposées, dont une sur l'embolisation pour migraines chroniques et une méta-analyse sur la rétention des microcathéters. La société participera égalemet à des ateliers pratiques et à un forum sur les femmes en neuro-intervention, confirmant son engagement à lutter contre l'AVC et les maladies cardiaques.





