J&J: présentera 70 résumés lors du congrès de l'ASCO information fournie par Cercle Finance • 23/05/2025 à 16:00









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson annonce que plus de 70 résumés, dont 13 présentations orales, issus de son portefeuille en oncologie seront présentés aux congrès ASCO 2025 et EHA 2025.



Les données concernent des études majeures sur le myélome multiple, les cancers B, myéloïdes, pulmonaires, prostatiques et colorectaux, ainsi que trois présentations sur l'anémie hémolytique auto-immune chaude.



'Nos nouvelles données témoignent de nos avancées pour changer le cours de la maladie', déclare Yusri Elsayed, directeur mondial de l'oncologie. June Lanoue, présidente hématologie États-Unis, a ajouté que le laboratoire était 'fier de présenter ces résultats prometteurs issus [d'un] portefeuille diversifié'.





