J&J: présente les résultats d'une pompe cardiaque
information fournie par Cercle Finance 01/09/2025 à 17:15
Par rapport au groupe témoin à 10 ans, les patients atteints d'Impella CP ont gagné en moyenne 600 jours de vie supplémentaires.
L'essai a recruté 360 participants dans 14 sites au Danemark, en Allemagne et au Royaume-Uni entre 2013 et 2023.
Impella, la plus petite pompe cardiaque au monde, est insérée dans le coeur pour prendre temporairement en charge la fonction de pompage du coeur, permettant au coeur de se reposer et de récupérer tout en maintenant le flux de sang oxygéné dans tout le corps.
' Les données à long terme de l'ECR DanGer Shock publiées aujourd'hui valident les résultats originaux et confirment que le bénéfice en termes de survie d'Impella CP est durable et augmente d'année en année ', a déclaré Navin Kapur, MD, directeur médical et scientifique de la récupération cardiaque chez J&J MedTech.
