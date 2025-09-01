 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 715,50
+0,03%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

J&J: présente les résultats d'une pompe cardiaque
information fournie par Cercle Finance 01/09/2025 à 17:15

(Zonebourse.com) - Des données scientifiques cliniques présentées au congrès de la Société européenne de cardiologie (ESC) et publiées simultanément dans le New England Journal of Medicine (NEJM), montrent qu'à 10 ans, par rapport aux soins standard, l'utilisation systématique d'Impella CP chez les patients ayant eu une crise cardiaque avec choc cardiogénique entraîne une réduction absolue de la mortalité de 16,3 %.

Par rapport au groupe témoin à 10 ans, les patients atteints d'Impella CP ont gagné en moyenne 600 jours de vie supplémentaires.

L'essai a recruté 360 participants dans 14 sites au Danemark, en Allemagne et au Royaume-Uni entre 2013 et 2023.

Impella, la plus petite pompe cardiaque au monde, est insérée dans le coeur pour prendre temporairement en charge la fonction de pompage du coeur, permettant au coeur de se reposer et de récupérer tout en maintenant le flux de sang oxygéné dans tout le corps.

' Les données à long terme de l'ECR DanGer Shock publiées aujourd'hui valident les résultats originaux et confirment que le bénéfice en termes de survie d'Impella CP est durable et augmente d'année en année ', a déclaré Navin Kapur, MD, directeur médical et scientifique de la récupération cardiaque chez J&J MedTech.

Valeurs associées

JOHNSON&JOHNSON
177,200 USD NYSE +1,01%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank