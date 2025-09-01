J&J: présente les résultats d'une pompe cardiaque information fournie par Cercle Finance • 01/09/2025 à 17:15









(Zonebourse.com) - Des données scientifiques cliniques présentées au congrès de la Société européenne de cardiologie (ESC) et publiées simultanément dans le New England Journal of Medicine (NEJM), montrent qu'à 10 ans, par rapport aux soins standard, l'utilisation systématique d'Impella CP chez les patients ayant eu une crise cardiaque avec choc cardiogénique entraîne une réduction absolue de la mortalité de 16,3 %.



Par rapport au groupe témoin à 10 ans, les patients atteints d'Impella CP ont gagné en moyenne 600 jours de vie supplémentaires.



L'essai a recruté 360 participants dans 14 sites au Danemark, en Allemagne et au Royaume-Uni entre 2013 et 2023.



Impella, la plus petite pompe cardiaque au monde, est insérée dans le coeur pour prendre temporairement en charge la fonction de pompage du coeur, permettant au coeur de se reposer et de récupérer tout en maintenant le flux de sang oxygéné dans tout le corps.



' Les données à long terme de l'ECR DanGer Shock publiées aujourd'hui valident les résultats originaux et confirment que le bénéfice en termes de survie d'Impella CP est durable et augmente d'année en année ', a déclaré Navin Kapur, MD, directeur médical et scientifique de la récupération cardiaque chez J&J MedTech.





Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON 177,200 USD NYSE +1,01%