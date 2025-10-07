 Aller au contenu principal
J&J présente des données soulignant la supériorité de ses lentilles contre l'astigmatie
information fournie par Zonebourse 07/10/2025 à 14:22

Johnson & Johnson annonce de nouvelles données démontrant la supériorité de ses lentilles baptisées 'ACUVUE OASYS MAX 1-Day for Astigmatism' en matière de confort et de qualité de vision par rapport aux 'Dailies Total1 for Astigmatism'.

Les résultats, présentés au congrès annuel de l'American Academy of Optometry, indiquent que 62% des patients préfèrent les lentilles ACUVUE pour la vision globale et 65% pour l'usage sur écrans numériques.

Le groupe a également dévoilé l'ACUVUE OASYS MAX 1-Day Multifocal for Astigmatism, première lentille journalière jetable destinée aux personnes souffrant à la fois d'astigmatisme et de presbytie.

Cette innovation élargit la couverture du marché des lentilles multifocales et illustre, selon Peter Menziuso, président du pôle Vision, 'l'engagement du groupe à offrir une clarté et un confort de vision supérieurs'.

JOHNSON&JOHNSON
