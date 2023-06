Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J: présente des données à plus long terme sur Tecvayli information fournie par Cercle Finance • 06/06/2023 à 12:53









(CercleFinance.com) - Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont annoncé aujourd'hui les données à long terme de l'étude pivot de phase 1/2 MajesTEC-1 'montrant l'efficacité et l'innocuité soutenues de Tecvayli (teclistamab-cqyv) dans le traitement de les patients atteints de myélome multiple récidivant ou réfractaire (RRMM)', indique J&J.



Ces résultats ont montré que près de la moitié des patients ont obtenu une réponse complète (RC) ou mieux, 'ce qui souligne les réponses durables et continues observées dans cette population de patients', continue la compagnie.



Les données de suivi étendues de l'étude démontrent un taux de réponse global (ORR) de 63%, avec des réponses qui ont continué à s'approfondir au fil du temps.



Plus de 45% des patients ont maintenant atteint une RC ou mieux, et le délai médian jusqu'à la RC ou mieux était de 4,6 mois. Le taux de négativité de la maladie résiduelle minimale au jour 100 à partir de la première dose de Tecvayli chez les patients évaluables était de 81%.



'Nos résultats confirment davantage le rôle qu'il peut jouer dans le traitement des patients atteints d'une maladie récidivante ou réfractaire', a déclaré Niels van de Donk, M.D., professeur d'hématologie à Centres médicaux universitaires d'Amsterdam, et chercheur principal de l'étude.





