J&J obtient le feu vert de la FDA pour Simponi chez les enfants atteints de rectocolite hémorragique
information fournie par Zonebourse 08/10/2025 à 15:40
Les données issues du programme PURSUIT montrent une rémission clinique à 6 semaines chez 32% des patients et un maintien de la rémission à 54 semaines pour 57% d'entre eux.
Chris Gasink, Vice-Président Affaires Médicales, souligne que cette approbation 'offre une nouvelle option thérapeutique sûre et efficace pour des enfants dont les solutions restent limitées'.
Valeurs associées
|188,985 USD
|NYSE
|+0,06%
A lire aussi
-
HSBC maintient sa note Conserver sur le titre et ajuste son objectif de cours à 83 E (au lieu de 84 E). L'analyste estime que la marge d'EBIT automobile du troisième trimestre devrait se situer dans la fourchette révisée de 5 à 6 % pour l'exercice 2025, ce qui ... Lire la suite
-
par Sarah Marsh et Andreas Rinke L’Allemagne va accorder à la police le pouvoir d’abattre les drones suspects, comme ceux qui ont perturbé les activités d'aéroports à travers l’Europe et que certains dirigeants européens attribuent à une guerre hybride menée par ... Lire la suite
-
Ne pas le lui donner serait une "insulte" contre les Etats-Unis, a-t-il lancé récemment: née pendant son premier mandat, l'obsession de Donald Trump pour le prix Nobel de la paix n'a fait que croître depuis son retour au pouvoir. "Tout le monde dit que je devrais ... Lire la suite
-
(Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse, Exxon Mobil, Jefferies, NextDecade, DayForce, Joby Aviation, FreePort-McMoran) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer