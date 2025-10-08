 Aller au contenu principal
J&J obtient le feu vert de la FDA pour Simponi chez les enfants atteints de rectocolite hémorragique
information fournie par Zonebourse 08/10/2025 à 15:40

Johnson & Johnson annonce l'approbation par la Food and Drug Administration (FDA) américaine de Simponi (golimumab) pour le traitement des enfants de plus de 15 kg souffrant de rectocolite hémorragique modérée à sévère. Cette décision étend l'indication du traitement déjà autorisé chez l'adulte et fait de Simponi le seul médicament de cette population à proposer une dose d'entretien mensuelle.

Les données issues du programme PURSUIT montrent une rémission clinique à 6 semaines chez 32% des patients et un maintien de la rémission à 54 semaines pour 57% d'entre eux.

Chris Gasink, Vice-Président Affaires Médicales, souligne que cette approbation 'offre une nouvelle option thérapeutique sûre et efficace pour des enfants dont les solutions restent limitées'.

