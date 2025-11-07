J&J obtient le feu vert de la FDA pour Darzalex Faspro dans le myélome multiple indolent
information fournie par Zonebourse 07/11/2025 à 12:31
Il s'agit du premier et unique traitement autorisé à ce stade précoce de la maladie, permettant une intervention avant sa progression, indique le laboratoire.
L'approbation repose sur une étude de phase III qui a montré une réduction de 51% du risque de progression vers un myélome actif ou de décès par rapport à la surveillance active. Après un suivi médian de 65 mois, 63,1% des patients traités n'avaient pas évolué vers une forme active, contre 40,7% dans le groupe témoin.
Jordan Schecter, vice-président R&D en oncologie, estime que cette approbation 'change le paradigme thérapeutique en offrant la possibilité d'intervenir plus tôt et d'améliorer le pronostic des patients'.
Valeurs associées
|187,020 USD
|NYSE
|+0,54%
A lire aussi
-
Deux explosions vendredi dans un lycée de Jakarta, la capitale indonésienne, ont fait des dizaines de blessés, ont indiqué des responsables, sans donner d'éléments sur l'origine du sinistre. Les explosions se sont produites vers 12h15 locales (05h15 GMT) près d'une ... Lire la suite
-
Dans un ancien bunker, une porte blindée de plus de 4 tonnes protège la plus grande réserve allemande de terres rares, un trésor stratégique face aux restrictions de la Chine, principal producteur mondial. Par souci de sécurité, l'adresse du site, à l'est de Francfort, ... Lire la suite
-
Les voyageurs aux Etats-Unis font face vendredi aux premières perturbations dans les aéroports, après l'entrée en vigueur d'une directive réduisant le nombre de vols dans les grands aéroports, au début d'un weekend prolongé. Les compagnies aériennes ont déjà programmé ... Lire la suite
-
(AOF) - Atos (-4,02% à 45,56 euros) Atos se dirige vers une cinquième séance de suite dans le rouge. Il y a 15 jours, le groupe a dévoilé un repli de son chiffre d'affaires au troisième trimestre. Sur la période de juillet à septembre, il a reculé de 10,5% en organique, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer