J&J: nouvelles données positives autour du Tremfya

(CercleFinance.com) - J&J indique que Janssen Pharmaceuticals (une société Johnson & Johnson) a présenté aujourd'hui de nouvelles données issues d'une étude de phase 3 démontrant l'efficacité et le profil d'innocuité de Tremfya® (guselkumab) chez les patients atteints de colite ulcéreuse (CU) active jusqu'à 24 semaines.



Des taux élevés de réponse clinique ont été observés aux semaines 12 ou 24, sans aucun nouveau signal d'innocuité observé par rapport au profil d'innocuité de Tremfya dans ses indications approuvées.



'La colite ulcéreuse est une maladie complexe à médiation immunitaire qui peut provoquer un large éventail de symptômes souvent débilitants', a déclaré l'auteur de l'étude Jessica R. Allegretti, M.D., directrice médicale du Centre de Crohn et de Colite du Brigham and Women's Hospital, Boston.



'Ces résultats soutiennent le potentiel de Tremfya en tant qu'option de traitement durable et à action rapide', a-t-elle ajouté.





