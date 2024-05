Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: mise à jour technologique dans l'arythmie cardiaque information fournie par Cercle Finance • 09/05/2024 à 12:50









(CercleFinance.com) - J&J fait savoir que Biosense Webster - société J&J MedTech et spécialiste de l'arythmie cardiaque - lance la version 8 du système CARTO 3 de cartographie cardiaque en trois dimensions (3D), notamment utilisé dans les procédures d'ablation cardiaque.



Le logiciel comprend de nouveaux modules conçus pour une meilleure efficacité, une meilleure reproductibilité et une meilleure précision dans le cadre des procédures d'ablation par cathéter visant à traiter les patients atteints de fibrillation auriculaire (FA) et d'autres arythmies.



'Nous sommes heureux d'annoncer cette nouvelle version de notre système CARTO™ 3, qui reflète notre engagement continu à exploiter les dernières avancées scientifiques et technologiques pour faire progresser les outils destinés aux électro-physiologistes pour traiter les arythmies cardiaques', a déclaré Jasmina Brooks, présidente de Biosense Webster.



Selon elle, cette nouvelle version améliore l'expérience de cartographie et d'ablation grâce à une analyse de signal améliorée, une meilleure caractérisation du substrat et l'utilisation de la technologie ultrasonore.'





