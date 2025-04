J&J: mettre l'IA au service des seniors et des soignants information fournie par Cercle Finance • 03/04/2025 à 15:10









(CercleFinance.com) - Alors que la population mondiale de plus de 60 ans devrait doubler d'ici 2050, le secteur de la santé se doit de renforcer les soins spécialisés pour les affections liées à l'âge.



Parallèlement, l'épuisement professionnel des médecins demeure une préoccupation importante, affectant leur bien-être ainsi que la qualité des soins qu'ils prodiguent.



Dans son contexte, une enquête mondiale menée par Johnson & Johnson met en évident le large soutien aux innovations en technologie médicale et en intelligence artificielle. Celles-ci pourraient permettre aux personnes âgées de préserver plus longtemps leur autonomie, leur santé et leur qualité de vie, tout en atténuant l'épuisement des professionnels de santé (HCPs).



A ce titre, 89 % des adultes et 97 % des HCPs estiment que les besoins de la population vieillissante sont un enjeu critique.



94 % des HCPs plaident pour l'intégration de l'IA, tandis que plus de 75 % des adultes sont prêts à partager leurs données de santé pour un traitement personnalisé.



Enfin, 72 % des HCPs jugent que la technologie peut réduire l'épuisement professionnel, et 94 % affirment que des innovations générant des données optimiseraient la formation médicale et chirurgicale.



'En continuant à adopter la robotique ainsi que la puissance des données et de la technologie, nous pouvons bâtir un système de santé plus durable qui réponde aux besoins des patients et des soignants', a commenté le Dr Kevin Perry, chirurgien orthopédique à la Mayo Clinic.





