J&J met en pause les essais cliniques de son vaccin potentiel contre le COVID-19

13 octobre (Reuters) - Johnson & Johnson JNJ.N a annoncé lundi avoir mis en "pause" les essais cliniques de son vaccin potentiel contre le COVID-19 à cause d'une maladie non expliquée contractée par l'un des participants. Dans un communiqué, le laboratoire américain a indiqué que la maladie du participant était en cours d'analyse et évaluée par un panel externe ainsi que par les médecins du groupe. J&J, qui doit publier mardi matin ses résultats financiers trimestriels, a indiqué que de telles pauses étaient normales lors d'essais cliniques majeurs pouvant inclure des dizaines de milliers de personnes. Le laboratoire a déclaré que la "pause" durant laquelle il va cesser d'administrer des doses du candidat-vaccin aux participants était différente de la "suspension règlementaire" demandée par les autorités sanitaires. Cette annonce survient après une démarche similaire d'AstraZeneca AZN.L , qui avait suspendu en septembre les essais à grande échelle de son vaccin expérimental en raison d'une maladie inexpliquée contractée par un participant intégré à une étude en Grande-Bretagne. (Ayanti Bera à Bangalore, Deena Beasley à Los Angeles et Peter Henderson à Oakland; version française Jean Terzian)

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +0.47% JOHNSON&JOHNSON NYSE +0.61%