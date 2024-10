Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: les promesses du Tremfya dans le psoriasis en plaques information fournie par Cercle Finance • 25/10/2024 à 14:30









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson indique qu'une étude de phase III a montré que le Tremfya (guselkumab) avait permis une nette amélioration de l'état de peau chez la majorité des adultes atteints de psoriasis en plaques modéré avec faible surface corporelle, affectant des zones sensibles (cuir chevelu, visage, plis cutanés, organes génitaux) et résistants aux traitements topiques.



Présentés lors de la conférence 2024 sur la dermatologie clinique, les résultats indiquent qu'après 16 semaines, 74,2 % des patients sous Tremfya avaient une peau presque nette ou nette contre 12,4 % pour les patients ayant reçu un placebo.



'Des améliorations significatives ont été observées pour chaque site traité et les patients ont rapporté une meilleure qualité de vie', indique en substance le laboratoire.







Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON 163,65 USD NYSE 0,00%