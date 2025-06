J&J: lancement du système KINCISE 2 aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 03/06/2025 à 18:00









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson MedTech annonce le lancement commercial aux États-Unis du KINCISE 2, un outil automatisé de nouvelle génération destiné à améliorer l'efficacité chirurgicale et à réduire la charge physique pour les chirurgiens orthopédistes.



Conçu pour les prothèses de hanche primaires et de reprise, ainsi que pour les révisions de genou, ce système vise à offrir davantage de contrôle et de précision.



Face à l'augmentation des volumes opératoires et à la complexité croissante des procédures, le KINCISE 2 entend limiter les gestes répétitifs à fort impact, comme les coups de maillet, souvent responsables de troubles musculo-squelettiques chez les chirurgiens.





