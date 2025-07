J&J: lance une solution IA pour la chirurgie du pied information fournie par Cercle Finance • 29/07/2025 à 16:43









(Zonebourse.com) - Johnson & Johnson MedTech annonce le lancement du système Virtuguide, une solution personnalisée basée sur l'intelligence artificielle pour la chirurgie du hallux valgus, spécifiquement dans les procédures de type Lapidus.



Développé en collaboration avec PeekMed, le logiciel permet une planification préopératoire adaptée à chaque patient, facilitant l'alignement du pied par arthrodèse des os du premier métatarsien et du cunéiforme médial. Le système vise à simplifier les interventions et à réduire leur complexité, avec un gain de temps estimé à au moins 30 minutes selon les premiers utilisateurs.



Déjà autorisé par la FDA via une procédure 510(k), Virtuguide est désormais disponible aux États-Unis. Pour rappel, la procédure 510(k) est un processus réglementaire utilisé par la Food and Drug Administration (FDA) qui se révèle être plus rapide et moins coûteux que l'approbation complète (Premarket Approval - PMA) et qui s'applique principalement aux dispositifs médicaux de classe II (niveau de risque modéré).





