J&J: lance un nouveau cathéter 'IVL' aux Etats-Unis

(CercleFinance.com) - J&J fait savoir que Shockwave Medical, filiale de Johnson & Johnson MedTech, lance le cathéter Shockwave Javelin Peripheral IVL aux Etats-Unis.



Cette nouvelle plateforme de lithotripsie intravasculaire (IVL) est conçue pour modifier le calcium et traverser les vaisseaux extrêmement rétrécis chez les patients atteints de maladie artérielle périphérique (PAD).



Premier en son genre, ce dispositif présente un profil de sécurité et d'efficacité similaire aux cathéters IVL existants de Shockwave et renforce le portefeuille IVL de l'entreprise, leader sur le marché.



'Nous sommes fiers d'être à l'avant-garde en offrant aux interventionnistes endovasculaires une plus grande flexibilité pour répondre aux besoins critiques des patients et potentiellement réduire les risques associés à la CLTI', a commenté le Dr Nick West, directeur médical de Shockwave Medic.



CLTI signifie Chronic Limb-Threatening Ischemia, soit ischémie chronique des membres mettant en jeu le pronostic vital en français. C'est la forme la plus avancée et grave de la maladie artérielle périphérique (PAD).







