J&J: lance un cathéter amélioré, de nouvelle génération information fournie par Cercle Finance • 12/02/2025 à 16:26









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson MedTech annonce le lancement du cathéter Cereglide 92, un dispositif de nouvelle génération destiné aux interventions neurovasculaires.



J&J met en avant son diamètre interne de 0,092' permettant de faciliter l'insertion et le guidage des dispositifs d'intervention pour le traitement des AVC ischémiques aigus et des complications hémorragiques.



Ce cathéter offre un accès distal élargi et une visibilité complète sous fluoroscopie grâce à la technologie BRITE-LINE.



Le dispositif est désormais disponible aux États-Unis.





