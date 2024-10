Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: lance le système VOLT pour mieux gérer les fractures information fournie par Cercle Finance • 10/10/2024 à 16:02









(CercleFinance.com) - J&J fait savoir que sa division MedTech a lancé la première phase de son système de plaques VOLT (Variable Angle Optimized Locking Technology), conçu pour améliorer la gestion des fractures.



Selon J&J, 'ce système doit innovant offre une meilleure stabilité, performance et efficacité pour le traitement des fractures complexes, avec des plaques et des vis de différentes tailles pour répondre à divers besoins'.



Il inclut notamment une technologie de verrouillage avancée pour une fixation plus stable et un design minimisant l'irritation des tissus mous.



J&J précise que ce système, développé avec des chirurgiens experts, vise à devenir une référence dans le traitement des fractures grâce à sa flexibilité et son instrumentation simplifiée.







Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON 160,43 USD NYSE +0,50%