J&J: lance la lentille intraoculaire TECNIS Odyssey

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson annonce le déploiement de sa nouvelle lentille intraoculaire à correction de la presbytie, TECNIS Odyssey IOL, en Europe, au Moyen-Orient et au Canada.



Cette lentille de dernière génération offre une vision claire sur toute la plage visuelle - de loin à près - réduisant significativement la dépendance aux lunettes après une chirurgie de la cataracte.



'Son lancement à l'international va permettre à un plus grand nombre de patients d'atteindre une meilleure indépendance visuelle ', a déclaré Peter Menziuso, président du groupe Vision chez Johnson & Johnson.



L'introduction de cette lentille intervient alors que plus de 94 millions de personnes âgées de 50 ans ou plus souffrent d'un déficit visuel corrigible par chirurgie du cristallin.





