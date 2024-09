Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J:la FDA approuve Tremfya dans la rectocolite hémorragique information fournie par Cercle Finance • 12/09/2024 à 10:41









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) américaine avait approuvé son Tremfya (guselkumab) pour le traitement des adultes atteints de rectocolite hémorragique (RCH) modérément à sévèrement active, une maladie chronique du gros intestin dans laquelle la paroi du côlon s'enflamme.



' Le traitement par Tremfya a entraîné une amélioration significative des symptômes chroniques de la colite ulcéreuse et, surtout, une normalisation de l'aspect endoscopique de la muqueuse intestinale ', a déclaré David T. Rubin, MD, directeur du Centre des maladies inflammatoires de l'intestin, University of Chicago Medicine, et chercheur principal du programme.



L'approbation s'appuie sur des données d'une étude pivot de phase 2b/3.





