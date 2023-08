Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J: l'UE valide une modification concernant le Tecvayli information fournie par Cercle Finance • 18/08/2023 à 17:27









(CercleFinance.com) - Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont annoncé aujourd'hui que la Commission européenne (CE) avait approuvé sa demande de modification de type II pour Tecvayli® (teclistamab), offrant une possibilité de fréquence de dosage réduite de 1,5 mg/kg toutes les deux semaines chez les patients ayant obtenu une réponse complète (RC) ou mieux pendant au moins six mois.



Le teclistamab est approuvé pour le traitement des patients adultes atteints de myélome multiple récidivant et réfractaire (RRMM) ayant reçu au moins trois thérapies antérieures.



' L'approbation d'aujourd'hui renforce notre volonté de renforcer notre portefeuille dans le myélome multiple en investissant dans la recherche de pointe qui nous aidera à continuer à améliorer les résultats pour les patients et, surtout, leur qualité de vie', a déclaré Sen Zhuang, vice-président en charge de le recherche clinique et du développement chez Janssen Research & Development.





