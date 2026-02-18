J&J investit 1 milliard de dollars dans une nouvelle usine en Pennsylvanie, dans le cadre de la promotion de l'industrie manufacturière américaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Johnson & Johnson JNJ.N a déclaré mercredi qu'il investirait plus d'un milliard de dollars pour construire une nouvelle usine de thérapie cellulaire en Pennsylvanie, dans le cadre de ses plans plus vastes annoncés l'année dernière pour augmenter la fabrication aux États-Unis au milieu des menaces de tarifs douaniers du président Donald Trump.

En mars, l'entreprise a annoncé un plan d'investissement de plus de 55 milliards de dollars jusqu'au début de 2029 pour construire des installations de fabrication et des infrastructures de recherche aux États-Unis, y compris une usine distincte à Wilson, en Caroline du Nord.

En octobre, le gouvernement américain a imposé des droits de douane de 100 % sur les médicaments de marque, mais a précisé que ces droits ne s'appliqueraient qu'aux producteurs qui n'avaient pas encore commencé à construire des usines de fabrication aux États-Unis.

Les grands fabricants de médicaments , y compris Eli Lilly LLY.N et AstraZeneca AZN.L , ont également engagé des milliards de dollars d'investissements pour accroître leur présence aux États-Unis en réponse aux efforts de Trump, y compris les menaces tarifaires.

J&J a déclaré que la nouvelle installation dans le comté de Montgomery créera plus de 4 000 emplois dans le secteur de la construction et 500 emplois permanents dans le secteur de la biofabrication une fois qu'elle sera ouverte. L'entreprise n'a pas divulgué la date à laquelle l'usine commencera à fonctionner.

L'usine permettra d'accroître la capacité de production de médicaments ciblant le cancer, les troubles immunitaires et les maladies neurologiques, a indiqué l'entreprise.

La société dispose actuellement d'une thérapie cellulaire approuvée, Carvykti, pour les adultes atteints de certains types de myélome multiple, un cancer qui se forme dans les cellules plasmatiques de la moelle osseuse.

J&J possède déjà 10 installations en Pennsylvanie, dont l'impact économique annuel est estimé à environ 10 milliards de dollars.

En août, le fabricant de médicaments a déclaré qu'il investirait 2 milliards de dollars dans une usine de Holly Springs, en Caroline du Nord, dans le cadre d'un accord de 10 ans avec Fujifilm Biotechnologies, une société basée à Tokyo qui développe des médicaments à façon.