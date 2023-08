Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

J&J: introduction d'un générique contre la tuberculose information fournie par Cercle Finance • 31/08/2023 à 12:03

(CercleFinance.com) - A la suite de l'appel d'offres du centre pharmaceutique mondial pour les formes génériques de Sirturo®100 mg (bédaquiline), J&J fait savoir que l'introduction de formes génériques de Sirturo® son médicament contre la tuberculose multirésistante (TB-MDR), dans les pays à revenu faible et intermédiaire est un exemple du cycle de vie des médicaments.



'Cela est rendu possible grâce aux investissements de Johnson & Johnson dans l'innovation au nom des patients que nous servons, et à nos efforts continus, collaboratifs et axés sur les patients avec le Global Drug Facility du Stop TB Partnership et de nombreux autres partenaires', a réagi le laboratoire.



J&J précise toutefois que les formes génériques de Sirturo® 100 mg ne résoudront pas la tuberculose multirésistante car le sous-diagnostic reste l'obstacle le plus important au traitement, puisque près des deux tiers des 450000 personnes qui développent une tuberculose multirésistante chaque année ne sont ni diagnostiquées ni inscrites sous traitement.