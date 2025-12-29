J&J finalise l'acquisition de Halda Therapeutics pour 3,05 milliards de dollars
information fournie par Zonebourse 29/12/2025 à 14:18
Johnson & Johnson a annoncé l'achèvement de l'acquisition de Halda Therapeutics pour un montant de 3,05 milliards de dollars réglé en numéraire. Cette opération permet au groupe d'intégrer la plateforme brevetée RIPTAC (Regulated Induced Proximity TArgeting Chimera), une technologie de chimères ciblant la proximité induite régulée.
L'actif principal, le HLD-0915, est une thérapie orale quotidienne contre le cancer de la prostate capable de surmonter les mécanismes de résistance actuels.
Jennifer Taubert, Présidente mondiale de la division Médecine Innovante, souligne que ce jalon "souligne notre engagement à redéfinir le traitement du cancer grâce à une science de rupture".
Sur le plan financier, l'opération sera comptabilisée comme un regroupement d'entreprises. La direction prévoit une dilution du Bénéfice Par Action (BPA) ajusté d'environ 0,20 dollar, répartie équitablement entre le quatrième trimestre 2025 et l'exercice 2026, en raison des coûts d'intégration et des rémunérations en actions.
Le titre gagne actuellement près de 0,2% en préouverture à New York.
Valeurs associées
|207,640 USD
|NYSE
|0,00%
A lire aussi
-
Du monde du cinéma à ses admirateurs, les hommages affluent après la mort de Brigitte Bardot, icône du grand écran dont la presse française et internationale souligne lundi la liberté mais aussi les zones d'ombre. L'actrice de "Et Dieu... créa la femme" et du "Mépris" ... Lire la suite
-
(AOF) - Johnson & Johnson a dévoilé la finalisation, ce jour, de l’acquisition de Halda Therapeutics, après avoir annoncé le 17 novembre dernier la signature d’un accord définitif. Le montant de la transaction s’élève à 3,05 milliards de dollars en numéraire.
-
Guerre en Ukraine : les États-Unis proposent à Kiev des garanties de sécurité qui pourrait être similaire à l'article 5 de l'Otan pour 15 ans prolongeables, selon Volodymyr Zelensky
Ces garanties de sécurité pourrait prendre la forme d'un mécanisme similaire à l'article 5 de l'Otan, qui prévoit une assistance mutuelle en cas d'agression. Des garanties de sécurité "solides" pour une période de 15 ans renouvelable. Ce sont le termes de l'accord ... Lire la suite
-
(Actualisé avec Lululemon, Digital Bridge) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture stable pour le Dow Jones .DJI , en baisse de 0,21% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer