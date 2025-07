J&J: feu vert de l'UE pour une indication élargie d'Imbruvica information fournie par Cercle Finance • 23/07/2025 à 16:02









(Zonebourse.com) - Janssen-Cilag International, société du groupe Johnson & Johnson, annonce que la Commission européenne a approuvé l'extension d'indication d'Imbruvica (ibrutinib) en première ligne du lymphome du manteau (MCL), en association avec R-CHOP puis R-DHAP, suivie d'une monothérapie par ibrutinib, chez les patients adultes éligibles à une autogreffe.



Cette approbation s'appuie sur une étude de phase 3 menée auprès de 870 patients et ayant démontré une survie sans échec et une survie globale supérieures pour le schéma à base d'ibrutinib, tout en évitant le recours à la greffe.



Le profil de sécurité reste conforme aux données connues.



Janssen souligne que l'ibrutinib devient ainsi la première alternative thérapeutique validée à la greffe en première ligne pour les patients MCL en bonne condition.





