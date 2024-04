Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: feu vert de l'UE pour Carvykti dans le myélome multiple information fournie par Cercle Finance • 22/04/2024 à 16:26









(CercleFinance.com) - Janssen-Cilag International NV, une société Johnson & Johnson, a annoncé aujourd'hui que la Commission européenne (CE) a approuvé une variante de type II pour Carvykti (ciltacabtagene autoleucel; cilta-cel).



Cette dernière approbation concerne le traitement des patients adultes atteints de myélome multiple récidivant et réfractaire (MMRR), qui ont reçu au moins un traitement antérieur, comprenant un agent immunomodulateur (IMiD) et un inhibiteur du protéasome (IP), et qui ont démontré une progression de la maladie sur le plan clinique et sont réfractaires au lénalidomide.



Avec cette approbation, cilta-cel devient la première thérapie par cellules CAR-T approuvée en Europe pour le traitement, dès la première rechute, des patients atteints de MMRR,



' L'approbation d'aujourd'hui marque un progrès important pour les patients éligibles atteints de myélome multiple, qui peuvent désormais bénéficier d'un traitement par cilta-cel plus tôt dans leur parcours thérapeutique, où il a le potentiel de transformer les résultats et de modifier la trajectoire de leur maladie', souligne Edmond Chan, responsable du domaine thérapeutique en hématologie chez Johnson & Johnson Innovative Medecine.





Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON NYSE +0.78%