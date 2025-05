J&J: étudie la lithotripsie coronarienne chez les femmes information fournie par Cercle Finance • 20/05/2025 à 16:08









(CercleFinance.com) - Shockwave Medical, filiale de Johnson & Johnson MedTech, a annoncé aujourd'hui les résultats à 30 jours d'une première étude prospective en conditions réelles d'intervention coronaire percutanée (ICP) chez des patientes atteintes de maladie coronaire complexe et calcifiée.



Décrits comme 'favorables', les résultats confirment les conclusions d'analyses rétrospectives antérieures démontrant les bénéfices de la lithotripsie intravasculaire coronaire (IVL) chez les patientes, avec un taux de succès procédural de 86,9 % et un faible taux de complications graves (0,2 %).



Les résultats ont été présentés lors d'une communication de dernière minute au congrès annuel EuroPCR à Paris.



L'étude, menée sur 399 patientes dans 45 centres en Europe et aux États-Unis, montre aussi une amélioration significative de la qualité de vie à 30 jours. Un suivi sur trois ans est prévu pour confirmer ces résultats.



J&J rappelle que les femmes présentant une calcification des artères coronaires (CAC) et subissant une ICP sont souvent sous-représentées dans les essais cliniques et connaissent historiquement des résultats moins favorables que les hommes, avec notamment un risque accru d'issues cliniques défavorables et un taux élevé de complications procédurales avec d'autres traitements de modification du calcium, tels que l'athérectomie rotationnelle ou orbitale.









Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON 153,610 USD NYSE +0,71%