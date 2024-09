Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: étude positive dans le cancer du poumon information fournie par Cercle Finance • 09/09/2024 à 15:37









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson annonce qu'une étude de phase III a montré que l'association de Rybrevant et de Lazcluze offrait un avantage durable par rapport à l'osimertinib chez les patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules avancé avec des mutations EGFR.



Après trois ans de suivi, 61 % des patients sous cette combinaison étaient en vie, contre 53 % pour ceux sous osimertinib.



' Cette combinaison sans chimiothérapie bloque les voies EGFR et MET tout en mobilisant le système immunitaire, offrant des bénéfices prolongés ', rapporte le Dr Shirish M. Gadgeel, Chef de la Division d'hématologie et d'oncologie.





Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON 166,30 USD NYSE +1,15%