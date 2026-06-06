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J&J est acquitté dans un procès où il était accusé d'avoir provoqué le cancer de trois femmes
information fournie par Reuters 06/06/2026 à 00:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Dietrich Knauth

Vendredi, un jury de Los Angeles a donné raison à Johnson & Johnson JNJ.N dans le cadre d'un procès intenté par les familles de trois femmes qui affirmaient que les produits à base de talc de l'entreprise avaient provoqué un cancer de l'ovaire, estimant que J&J n'avait pas fait preuve de négligence lors de la commercialisation de ses produits cosmétiques à base de talc.

* Le procès avait été intenté par les familles de Mary Owens, Bonnie Tienken et Geneva Williams, toutes décédées d'un cancer de l'ovaire après avoir utilisé de la poudre pour bébé à base de talc

* J&J a déclaré que ses produits étaient sûrs, ne contenaient pas d'amiante et ne provoquaient pas de cancer

* J&J fait face à des poursuites judiciaires intentées par plus de 67 000 plaignants qui affirment que sa poudre pour bébé et d'autres produits à base de talc provoquent le cancer de l'ovaire

* Les procès ont repris après que J&J n'ait pas réussi à régler ces litiges devant le tribunal des faillites

* J&J affiche un bilan mitigé dans les procès, remportant certains cas haut la main mais se voyant également infliger des verdicts très lourds dans d’autres affaires

* J&J a également obtenu gain de cause lors d'un procès devant jury en Oklahoma la semaine dernière

* J&J a cessé de vendre de la poudre pour bébé à base de talc aux États-Unis en 2020, pour passer à un produit à base de fécule de maïs

* L'affaire a été jugée devant la Cour supérieure de Californie à Los Angeles

* Erik Haas, vice-président chargé des litiges chez J&J, a déclaré vendredi que l'affaire reposait sur de la « science bidon »

* Dix des douze jurés ont estimé que J&J n’avait pas fait preuve de négligence lors de la fabrication et de la vente de poudre cosmétique à base de talc, selon les débats visionnés sur Courtroom View Network

* J&J a réglé à l'amiable la majorité des affaires alléguant que ses produits avaient causé un mésothéliome, une forme rare de cancer associée à l'amiante

* Presque toutes les affaires restantes allèguent que les produits à base de talc provoquent le cancer de l'ovaire

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