J&J: en recul après une décision de justice défavorable information fournie par Cercle Finance • 01/04/2025 à 15:37









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson lâche 4%, au lendemain du rejet par le tribunal des faillites des États-Unis pour le district sud du Texas, de sa proposition de règlement de litiges concernant sa filiale Red River Talc, dans le cadre d'un plan de faillite.



Plutôt que de poursuivre un appel prolongé, le groupe va maintenant revenir au système de responsabilité civile pour plaider contre les réclamations jugées sans fondement, et reprendra environ sept milliards de dollars de sa réserve précédente.



'Compte tenu des enseignements tirés, nous sommes plus confiants que jamais dans notre position dans le système de responsabilité civile', a déclaré Erik Haas, vice-président mondial en charge des contentieux chez J&J.



Le groupe de santé rappelle avoir obtenu gain de cause dans 16 des 17 affaires d'ovaires jugées au cours des 11 dernières années et avoir déjà fait de grands progrès dans la résolution de ses litiges relatifs au talc.





Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON 157,150 USD NYSE -5,27%