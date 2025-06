J&J: données prometteuses pour bleximenib dans la leucémie information fournie par Cercle Finance • 12/06/2025 à 18:16









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson annonce que de nouvelles données de phase 1b montrent une activité antileucémique encourageante et un profil de tolérance prometteur pour le bleximenib (JNJ-75276617), en association avec venetoclax et azacitidine (VEN + AZA), dans le traitement de la leucémie myéloïde aiguë (LMA) présentant des réarrangements du gène KMT2A (KMT2Ar) ou des mutations du gène NPM1 (NPM1m).



Les résultats ont été présentés lors du congrès 2025 de l'European Hematology Association.



À la dose recommandée pour la phase 2 (RP2D), les patients en rechute ou réfractaires ont atteint un taux de réponse globale (ORR) de 82 % et un taux de réponse complète composite (cCR) de 59 %. Les patients nouvellement diagnostiqués ont obtenu un ORR de 90 % et un cCR de 75 %.



Les effets indésirables de grade ≥3 les plus fréquents comprenaient la thrombocytopénie (59 %), la neutropénie (59 %) et l'anémie (49 %).



' Nous poursuivons l'exploration du potentiel de cette molécule en monothérapie et en association, dans le cadre d'études de phase 2 et 3 en cours de recrutement', a commenté Jeffrey Infante, Vice-président du développement clinique précoce chez Johnson & Johnson Innovative Medicine.





