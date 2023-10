Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J: données prometteuses autour de la dengue information fournie par Cercle Finance • 20/10/2023 à 12:50









(CercleFinance.com) - Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson (Janssen) ont annoncé aujourd'hui les données prometteuses d'une étude de phase 2a évaluant le JNJ-1802, un antiviral oral premier de sa classe en cours de développement pour la prévention de la dengue.



Les données ont montré que le composé induisait une activité antivirale contre la dengue (DENV-3) chez l'homme, par rapport au placebo, et qu'il était 'sûr et bien toléré', assure la laboratoire.



Les données ont été annoncées lors de la réunion annuelle de l'American Society of Tropical Medicine & Hygiene à Chicago, dans l'Illinois.







