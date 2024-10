Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: données positives pour Tremfya dans la maladie de Crohn information fournie par Cercle Finance • 28/10/2024 à 17:26









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson présente une étude de Phase 3 portant sur le Tremfya (guselkumab) : les données ont témoigné de résultats 'significatifs' dans le traitement de la maladie de Crohn (CD).



À 48 semaines, l'étude a révélé un taux de rémission clinique de 60% pour une dose d'entretien de 100 mg toutes les huit semaines et de 66,1% pour 200 mg toutes les quatre semaines, contre 17,1% dans le groupe placebo.



Par ailleurs, 41,3% des patients traités ont montré une réponse endoscopique.



Le laboratoire indique que Tremfya a obtenu l'approbation de la FDA pour le traitement de la colite ulcéreuse active et est en attente d'approbation pour la maladie de Crohn.





