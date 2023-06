J&J: données positives dans le cancer du poumon information fournie par Cercle Finance • 05/06/2023 à 10:54

(CercleFinance.com) - Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont annoncé hier les résultats à long terme d'une étude portant sur l'association de Rybrevant® (amivantamab-vmjw) et de lazertinib, comme traitement de première ligne chez les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) muté par l'EGFR.



Ces résultats et des données supplémentaires ont été présentés lors de la réunion annuelle 2023 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO).



Le taux de survie sans progression estimé était de 85% après un an, de 65% après deux ans et de 51% après trois ans. La durée de traitement en cours la plus longue est de plus de trois ans (37,2 mois) et la durée médiane de réponse la ​​plus longue est de près de trois ans (35,7 mois).



'Le CPNPC avancé et le cancer du poumon muté par l'EGFR ont un taux de survie à cinq ans inférieur à 20%, ce qui souligne le besoin urgent d'options de traitement plus ciblées, en particulier dans les premières lignes de traitement', a déclaré Se-Hoon Lee, professeur de médecine au Samsung Medical Center et à la Sungkyunkwan University School of Medicine, et auteur présentateur.



'Ces données à long terme sur l'amivantamab et le lazertinib introduisent le potentiel d'utilisation de cette thérapie combinée comme traitement de première intention pour cette population de patients.'