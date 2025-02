J&J: données positives autour de nipocalimab information fournie par Cercle Finance • 13/02/2025 à 15:21









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson annonce la publication de données sur les propriétés moléculaires différenciées du nipocalimab, un anticorps monoclonal ciblant le récepteur Fc néonatal (FcRn).



Ces études précliniques montrent que le nipocalimab se lie spécifiquement et avec une forte affinité au FcRn, entraînant une réduction de plus de 75 % des IgG (immunoglobulines G) circulants sans affecter leur production ni d'autres fonctions immunitaires.



Ses caractéristiques pourraient en faire une option thérapeutique pour les maladies à auto-anticorps IgG, comme la myasthénie grave généralisée.





