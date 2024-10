Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: dévoile les résultats d'un essai sur l'Impella ECP information fournie par Cercle Finance • 28/10/2024 à 17:39









(CercleFinance.com) - J&J annonce que les résultats du premier essai pivot sur l'Impella ECP - une nouvelle pompe à flux axial transvalvulaire - ont été présentés à l'occasion de la conférence Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT) 2024.



Mené par Abiomed, une entreprise de Johnson & Johnson MedTech, cet essai a inclus 256 patients à travers 18 sites aux États-Unis et a atteint son objectif principal avec un taux d'événements cardiaques et cérébro-vasculaires majeurs (MACCE) de 6,3 % à 30 jours, bien en dessous de l'objectif prédéfini.



L'Impella ECP est un dispositif d'investigation limité à un usage expérimental et sera soumis à l'approbation de la FDA dans les prochaines étapes.







