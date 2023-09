J&J: demande d'AMM pour l'erdafitinib en Union européenne information fournie par Cercle Finance • 08/09/2023 à 16:14

(CercleFinance.com) - Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont annoncé aujourd'hui la soumission d'une demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) auprès de l'Agence européenne des médicaments (EMA) visant à obtenir l'approbation de l'erdafitinib pour le traitement du carcinome urothélial (CU) présentant des altérations FGFR3, avec progression de la maladie après une certaine ligne de traitement.



L'Europe a l'un des taux de cancer de la vessie les plus élevés au monde, avec plus de 203 000 patients diagnostiqués rien qu'en 2020.



' Pour les patients atteints de CU avancée, y compris les tumeurs provoquées par le FGFR, les résultats restent médiocres et les options de traitement sont limitées ; par conséquent, il existe un besoin pour de nouvelles thérapies ciblées ', a déclaré Martin Vogel, responsable du domaine thérapeutique EMEA en oncologie chez Janssen-Cilag GmbH.



' Nous sommes enthousiasmés par la perspective de commercialiser des approches innovantes et personnalisées pour les patients, alors que nous travaillons vers notre objectif plus large : faire de cette maladie complexe une maladie plus gérable et, à terme, guérissable. '