J&J décerne le prix Dr Paul Janssen 2025 à Tony Hunter pour ses travaux en oncologie
Johnson & Johnson a annoncé aujourd'hui avoir désigné le docteur Tony Hunter, chercheur au Salk Institute, comme lauréat du prix Dr Paul Janssen pour la recherche biomédicale 2025.
Cette distinction salue sa découverte historique de la phosphorylation des protéines sur tyrosine, un mécanisme biologique clé expliquant la transformation de cellules saines en cellules malignes. John C. Reed, vice-président exécutif de la R&D pour la division Médecine Innovante de Johnson & Johnson, a souligné que ces travaux constituaient "la pierre angulaire sur laquelle les thérapies contre le cancer d'aujourd'hui ont été bâties".
L'impact de ces recherches fondamentales, initiées il y a quatre décennies, dépasse largement le cadre de l'oncologie. Elles ont ouvert la voie à des innovations majeures en neuro-immunologie, en neurologie et en hématologie.
Johnson & Johnson honorera le chercheur lors d'un colloque virtuel le 2 mars 2026.
Le titre J&J progresse de 0,3% à 30 minutes de l'ouverture de Wall Street.
