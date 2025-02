J&J: critères d'évaluation atteints dans la RCH information fournie par Cercle Finance • 21/02/2025 à 14:40









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé vendredi que son essai de phase III consacré au Tremfya dans le traitement de la rectocolite hémorragique avait atteint tous ses critères d'évaluation primaire et secondaire.



L'étude a montré qu'au bout de 12 semaines, le médicament administré par voie sous-cutanée avait permis à 27,6% des patients traités d'être en rémission, contre 6,5% dans le groupe placebo.



Par ailleurs, 65,6% des participants ont présenté une réponse au traitement, contre 34,5% pour le placebo, avec une amélioration constatée au niveau de l'endoscopie chez 37,3% d'entre eux, à comparer avec 12,9% pour le placebo.



Développé par Janssen, la filiale biopharmaceutique de J&J, Tremfya est un anticorps monoclonal déjà homologué dans l'arthrite psoriasique et le psoriasis en plaques.





