J&J:collaboration avec l'USAID en Amérique latine & Caraïbes

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson annonce une collaboration entre l'USAID et la Fondation J&J pour soutenir les travailleurs de la santé en Amérique latine et dans les Caraïbes.



L'initiative vise à renforcer la formation, créer des opportunités de carrière et améliorer les institutions pour offrir de meilleurs soins, en commençant par le Brésil et la Colombie.



Cette action s'inscrit dans le cadre du Corps de santé des Amériques (AHC), qui a déjà formé 236 000 professionnels dans 22 pays.



Atul Gawande, administrateur adjoint à la santé mondiale de l'USAID, souligne 'l'importance de cette main-d'oeuvre pour garantir un accès équitable aux soins'.



















