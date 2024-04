Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: avis positif du CHMP pour le cancer du poumon information fournie par Cercle Finance • 29/04/2024 à 16:24









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson reçoit un avis positif du CHMP pour Rybrevant® (amivantamab) en association avec la chimiothérapie pour le traitement de première ligne des patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules avancé avec mutations d'insertion de l'exon 20 du R-EGF activant.



Cet avis positif du CHMP fait de l'amivantamab une nouvelle option, et le premier anticorps bispécifique EGFR-MET entièrement humain, dans le traitement de première ligne de ce cancer du poumon.



La recommandation est faite suite aux données de l'étude de phase 3 PAPILLON, qui a montré que l'association de l'amivantamab et de la chimiothérapie améliorait significativement la survie sans progression chez les patients adultes, par rapport à la chimiothérapie seule.



'Les résultats de l'étude PAPILLON représentent une avancée importante dans le domaine thérapeutique du cancer du poumon non à petites cellules avec insertion de l'exon 20 de l'EGFR, en démontrant une amélioration significative de la survie sans progression avec l'amivantamab associé à la chimiothérapie en première ligne, par rapport à la chimiothérapie seule', a déclaré l'investigateur de l'étude, le professeur Nicolas Girard, chef du service d'oncologie médicale de l'Institut Curie et professeur d'oncologie thoracique et de médecine respiratoire à l'Université Paris Saclay (France).





