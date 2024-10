Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: arrêt d'une étude concernant le cancer de la vessie information fournie par Cercle Finance • 08/10/2024 à 12:13









(CercleFinance.com) - J&J fait savoir que l'étude SunRISe-2 sur des patients atteints de cancer de la vessie invasif musculaire (CVM) sans cystectomie radicale a été interrompue, n'ayant pas montré de supériorité par rapport à la chimiothérapie et à la radiothérapie.



'Malgré cela, nous restons confiants dans TAR-200 en tant que thérapie transformative pour le cancer de la vessie, notamment grâce aux données prometteuses de l'étude SunRISe-4', indique le laboratoire.



J&J prévoit de soumettre une demande à la FDA pour TAR-200 en monothérapie dans le cancer de la vessie non invasif musculaire début 2025, tout en poursuivant les études SunRISe-3 et SunRISe-5.



Le laboratoire ajoute renouveler sa confiance à la plateforme TARIS qui présenterait 'un potentiel de plus de 5 milliards de dollars'.





