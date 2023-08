Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J: approbation accélérée de la FDA pour le Talvey information fournie par Cercle Finance • 10/08/2023 à 16:34









(CercleFinance.com) - Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont annoncé aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait accordé une approbation accélérée pour le Talvey™ (talquetamab-tgvs), un anticorps destiné au traitement des patients adultes souffrant de myélome multiple réfractaire et ayant reçu au moins quatre lignes de traitement antérieures.



Cette indication est approuvée dans le cadre d'une approbation accélérée basée sur le taux de réponse et la durabilité de la réponse.

L'approbation continue pour cette indication dépendra de la vérification et de la description du bénéfice clinique dans le(s) essai(s) de confirmation.



' Les patients à ce stade de la maladie ont un mauvais pronostic. Le talquetamab, en tant que traitement de première classe, est une nouvelle option pour les patients atteints de ce cancer du sang difficile à traiter', a souligné Ajai Chari, directeur de Multiple Myeloma Program et professeur de médecine clinique à l'Université de Californie, San Francisco.









Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON NYSE +0.54%