J&J: accord pour l'acquisition de Shockwave Medical

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson (J&J) annonce avoir conclu un accord définitif pour acquérir Shockwave Medical moyennant 335 dollars par action en numéraire, ce qui correspond à une valeur d'entreprise d'environ 13,1 milliards de dollars, trésorerie comprise.



Cette opération doit renforcer la position de J&J MedTech dans le domaine de l'intervention cardiovasculaire, 'l'un des marchés mondiaux des technologies médicales à la croissance la plus rapide, avec d'importants besoins non satisfaits pour les patients'.



La transaction devrait avoir lieu d'ici le milieu de l'année 2024, sous réserve de l'obtention de l'approbation des actionnaires de Shockwave, ainsi que de l'obtention des autorisations réglementaires applicables et d'autres conditions habituelles.



J&J s'attend à ce qu'elle soit relutive sur le plan opérationnel à la finalisation, mais compte tenu de l'incidence des coûts de financement, elle devrait diluer son BPA ajusté d'environ 0,10 dollar en 2024 et d'environ 0,17 dollar en 2025.





