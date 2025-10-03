J&F des frères Batista en pourparlers pour une centrale EDF, alors que les fusions-acquisitions dans le secteur de l'électricité se multiplient au Brésil

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des éléments de contexte aux paragraphes 12 à 24)

*

L'énergie et les ressources naturelles sont à l'origine de 53 % des fusions-acquisitions au Brésil en 2025, pour un montant total de 22,3 milliards de dollars

*

Principales transactions dans le secteur de l'électricité: J&F s'intéresse à la centrale EDF, Brookfield vend la ligne Mantiqueira, Engie explore la vente d'une participation

*

Sept des dix principales opérations réalisées au Brésil en 2025 concernaient l'énergie et les ressources naturelles, en raison de la demande de flux de trésorerie réguliers.

par Luciana Magalhaes et Leticia Fucuchima

J&F Investimentos SA, la société holding détenue par les frères Batista, milliardaires brésiliens, est en pourparlers pour acquérir la centrale thermique d'EDF à Rio de Janeiro, selon deux personnes familières avec le dossier.

L'opération, qui pourrait rapporter jusqu'à 2 milliards de reais (374 millions de dollars) selon l'une des sources, a suscité l'intérêt d'autres soumissionnaires, ont-elles ajouté. L'une des sources a noté que la vente d'actifs, coordonnée par Bank of America, en est encore à ses débuts et que J&F n'a pas encore fait d'offre contraignante.

Les négociations font partie d'une vague de transactions dans le secteur de l'électricité au Brésil cette année, qui pourrait bientôt inclure des transactions importantes de la part d'acteurs tels que le Canadien Brookfield BAM.TO et le Français Engie ENGIE.PA , ont déclaré des personnes familières avec le sujet.

Interrogé sur les discussions concernant la vente de sa centrale de Norte Fluminense, EDF a déclaré qu'il envisageait l'introduction en bourse de ses filiales nord-américaines et brésiliennes dans le cadre d'un plan mondial sur dix ans visant à accroître son portefeuille et sa capacité d'investissement à long terme.

J&F et Bank of America ont refusé de faire des commentaires.

LA COMPAGNIE D'ÉLECTRICITÉ FRANÇAISE SE RECENTRE SUR LE NUCLÉAIRE NATIONAL Dans le cadre d'une refonte stratégique , EDF étudie des options pour ses actifs brésiliens tout en réduisant sa présence à l'étranger et en cédant des actifs non essentiels afin de se recentrer sur des projets nucléaires nationaux.

La centrale au gaz naturel fonctionne sans contrats à long terme avec des acheteurs, ce qui la rend intéressante pour J&F, qui recherche souvent des actifs sous-performants pour les redresser, a déclaré une source. Ambar Energia, la compagnie d'électricité de J&F, possède d'autres centrales sans contrats à long terme dans son portefeuille.

J&F, qui possède également le boucher JBS JBS.N JBSS3.SA , a élargi son champ d'action dans le secteur de l'énergie par le biais de sa filiale Ambar Energia.

Cette semaine, la société holding a fait une offre séparée pour acheter Roraima Energia, une société de distribution d'électricité dans l'État du nord du Brésil, détenue par le groupe Oliveira Energia.

L'année dernière, J&F a signé un accord préliminaire avec Oliveira Energia pour prendre le contrôle de la société de distribution d'électricité d'Amazonas, mais l'accord n'a pas encore été finalisé.

LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE EST LE MOTEUR DE L'ESSOR DES TRANSACTIONS AU BRÉSIL

Selon la société de conseil financier Seneca Evercore, les secteurs de l'énergie et des ressources naturelles sont en tête de l'activité de fusion et d'acquisition au Brésil cette année, avec des transactions totalisant 22,3 milliards de dollars, soit 53 % de l'ensemble des transactions réalisées dans le pays jusqu'au mois de septembre.

Selon Daniel Wainstein, associé fondateur de Seneca Evercore, quatre des dix plus grandes transactions réalisées au Brésil en 2025 concernaient l'énergie et trois autres les ressources naturelles, les acheteurs étant à la recherche de secteurs résilients offrant des flux de trésorerie réguliers.

Parmi les principales transactions à venir, citons la vente potentielle par Brookfield de la ligne à haute tension de Mantiqueira dans l'État de Minas Gerais.

La transaction, menée par les banques d'investissement brésiliennes Itau BBA et Bradesco BBI, pourrait rapporter environ 5 milliards de reais, avec un appel d'offres déjà en cours et un accord de vente attendu à la fin de l'année ou au début de 2026, selon deux personnes familières avec les négociations.

L'opération, dont le journal brésilien Valor Economico a fait état pour la première fois, a suscité l'intérêt du groupe chinois State Grid, du groupe colombien Grupo Energia Bogota et d'un consortium composé des sociétés brésiliennes Taesa et Cemig, ont indiqué les sources.

Brookfield, Cemig, Itau et Bradesco ont refusé de faire des commentaires. State Grid, GEB et Taesa n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

ENGIE ÉTUDIE LA POSSIBILITÉ D'UN PARTENARIAT POUR DES ACTIFS DE TRANSMISSION

La filiale brésilienne d'Engie envisage également la vente d'une participation minoritaire dans ses actifs de transmission, ont déclaré deux personnes au fait des discussions.

L'entreprise énergétique française a engagé la banque d'investissement Morgan Stanley pour analyser un partenariat potentiel pour ses investissements dans les lignes de transmission, a déclaré l'une des sources. Une autre source a déclaré que les discussions n'en étaient qu'à leurs débuts et que les acheteurs potentiels n'étaient pas impliqués.

Dans un communiqué, Engie a confirmé avoir engagé un banque conseil pour évaluer les opportunités dans le secteur de la transmission, mais n'a pris aucune décision.

Morgan Stanley s'est refusé à tout commentaire.