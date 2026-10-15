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J.B. Hunt recule après avoir manqué ses objectifs de bénéfices au troisième trimestre, sous le poids des coûts de carburant
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 22:36

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 octobre - ** L'action de la société de transport routier et de logistique J.B. Hunt Transport Services JBHT.O recule de plus de 2 % à 230 dollars en séance prolongée

** La marge d'exploitation de la société s'est contractée, la hausse des coûts liés au transport sous-traité, au carburant et aux assurances ayant compensé la croissance du chiffre d'affaires

** Elle affiche un bénéfice au troisième trimestre de 1,82 dollar par action, inférieur aux estimations de Wall Street qui s’élevaient à 1,89 dollar par action, selon les données compilées par LSEG

** Elle annonce un chiffre d’affaires de 3,68 milliards de dollars au troisième trimestre, supérieur aux estimations de 3,57 milliards de dollars

** Le chiffre d'affaires du segment intermodal de JBHT a progressé de 20 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 1,83 milliard de dollars

** À la clôture d'hier, le titre avait progressé de 21 % depuis le début de l'année

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